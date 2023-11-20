20 ноября 2023, 11:33

Армия обороны Израиля обвинила женщин в провале при отражении атаки ХАМАС

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Наблюдавшее за границей с сектором Газа подразделение израильской армии предупреждало о готовящейся атаке со стороны палестинских радикалов ХАМАС. Однако эту информацию проигнорировали. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на источники.

Занимавшееся наблюдением за границей с Газой подразделение состояло исключительно из молодых девушек. Они зафиксировали подозрительную активность палестинских радикалов. Как уточнил RT , информацию девушки-военные передали офицерскому командованию Армии обороны Израиля. Однако на их данные не обратили внимания.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», - подчеркнули авторы материала.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что еврейское государство провалило миссию по предупреждению нападения радикалов движения ХАМАС из Газы.

В начале ноября палестинские боевики ударили по крупному портовому городу Ашдод. Власти Израиля объявляли воздушную тревогу.

Израиль Военные Женщины Конфликт Израиля и Палестины
20 ноября 2023, 10:52
Министр обороны США приехал в Киев
Global Look Press
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Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев, чтобы встретиться с руководством страны и подтвердить продолжение поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США.

«Министр <…> отправился на Украину, чтобы встретиться с украинскими лидерами и укрепить решительную поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу. Он также подчеркнет неизменную приверженность США предоставлению Украине помощи в сфере безопасности», - заявили в министерстве.

Ллойд Остин обсудит с украинскими чиновниками стратегическое партнерство Белого дома и киевского режима, военную помощь в зимний период и обеспечение армии в будущем. Позже на этой неделе министр проведет 17-е заседание контактной группы по обороне Украины с участием около 50 стран.

Это не первый визит главы Пентагона в Киев. Он приезжал в октябре 2021 года, затем в апреле 2022 года вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Незадолго до последней поездки Ллойд Остин переговорил по телефону с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщили «Известия». В начале ноябре на Украину приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

США Пентагон Киев Переговоры Украина
20 ноября 2023, 10:37
Израильская авиация уничтожила трех ротных командиров ХАМАС
Global Look Press
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В секторе Газа уничтожили склад оружия и трех командиров рот палестинского движения ХАМАС. Армия обороны Израиля сообщила о результатах силовой операции в своем Telegram-канале.

Истребители ЦАХАЛ под управлением разведки и Агентства безопасности Израиля (ISA) ликвидировали трех ротных командиров ХАМАС. В соседнем здании вскрыли террористическую ячейку. Ударом израильского самолета уничтожили склад оружия и боевиков, которые там прятались.

С 7 октября в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек, из них почти треть - дети. Эскалация палестино-израильского конфликта произошла после нападения ХАМАС на южные кибуцы и захвата более 200 заложников. ЦАХАЛ опубликовал кадры с камеры наблюдения в больнице «Аш-Шифа» , на которых, предположительно, боевики вели взятых в плен граждан Непала и Таиланда. Медучреждение могли использовать в качестве командного пункта.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
20 ноября 2023, 10:30
Более 100 сотрудников ООН погибли с начала конфликта Израиля и Палестины
Global Look Press
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Около 104 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) убили с начала эскалации конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщили в докладе БАПОР.

«Всего с начала войны было убито 104 сотрудника», - указали в агентстве.

По данным на вечер воскресенья, 19 ноября, с начала противостояния Армии обороны Израиля и палестинских радикалов ХАМАС погибли более 13 тысяч человек. Жертвами эскалации конфликта стали 5,5 тысячи детей. Более шести тысяч мирных жителей пропали без вести.

По данным Yedioth Ahronoth , в переговорах между израильской стороной и палестинскими радикалами наметился прогресс.

Обсуждение деталей проходит при посредничестве Катара. По их данным, боевики ХАМАС готовы освободить группу из 50 женщин и детей. Однако они сделают это в обмен на выполнение некоторых условий, в частности, взамен на освобождение порядка 150 палестинских женщин и детей из тюрем Израиля.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины
20 ноября 2023, 10:12
США даже при Дональде Трампе продолжат конфликт на Украине — Азаров
Global Look Press
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Конфликт на Украине призван истощить Россию, поэтому даже в случае победы республиканца Дональда Трампа США не остановят кампанию. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об этом на своей странице в Facebook*.

«Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то конфликт на Украине прекратится. Не верю», - написал он.

По мнению политика, который возглавлял украинский кабмин до 2014 года, задача этой кампании - вымотать Россию. Николай Азаров заявил, что американцы сделают все возможное, чтобы конфликт продолжался, пока на Украине не сменится режим.

Дональд Трамп неоднократно высказывался против конфликта на Украине и обещал остановить его за сутки. Он заявлял о поражении украинской армии , сравнивал ситуацию с войной в Афганистане и обещал в случае переизбрания на пост президента США организовать переговоры президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Дональд Трамп Россия Украина Выборы президента США

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