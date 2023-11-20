Армия обороны Израиля обвинила женщин в провале при отражении атаки ХАМАС

Занимавшееся наблюдением за границей с Газой подразделение состояло исключительно из молодых девушек. Они зафиксировали подозрительную активность палестинских радикалов. Как уточнил RT , информацию девушки-военные передали офицерскому командованию Армии обороны Израиля. Однако на их данные не обратили внимания.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», - подчеркнули авторы материала.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что еврейское государство провалило миссию по предупреждению нападения радикалов движения ХАМАС из Газы.

В начале ноября палестинские боевики ударили по крупному портовому городу Ашдод. Власти Израиля объявляли воздушную тревогу.