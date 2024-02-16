16 февраля 2024, 08:02

Армия обороны Израиля назвала число потерь с начала обострения в Газе

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Потери израильской армии (ЦАХАЛ) в боях с членами радикального движения ХАМАС в секторе Газа с момента обострения конфликта достигли 571 человека. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Еще один военнослужащий погиб в четверг, 15 февраля, в боях в Хан-Юнисе. В этом же районе ранения получили восемь израильских солдат. В общей сложности потери ЦАХАЛ с момента начала наземной операции в Газе увеличились до 233 человек.

ХАМАС обстрелял территорию Израиля 7 октября 2023 года. Члены радикального движения назвали это ответом на действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Тель-Авив санкционировал огонь по позициям ХАМАС, а также объявил о военной операции до полного уничтожения ХАМАС.

В результате ударов израильских ВВС по Газе погибли почти 30 тысяч мирных жителей , ранения получили более 60 тысяч человек. Арабские государства призывают Израиль к прекращению огня, однако бомбардировки продолжаются.

Израиль Армия Ближний Восток
16 февраля 2024, 06:49
Палата представителей США взяла двухнедельный перерыв
РИА «Новости»
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Согласование финансирования Украине, Израилю и Тайваню отложили почти на две недели. Конгрессмены США взяли перерыв до конца февраля, не успев принять закон, сообщили «Известия».

Палата представителей объявила перерыв до 28 февраля. По возвращении конгрессменам предстоит обсудить законопроект о выделении более 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, который уже одобрил сенат. В документ не включили укрепление американской границы с Мексикой, на котором настаивали республиканцы.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс осудил решение председателя палаты представителей Майка Джонсона объявить перерыв. Он назвал это бегством и предупредил о падении авторитета республиканцев в глазах избирателей.

Республиканец Чип Рой пристыдил членов сената за то, что они согласовали законопроект и не профинансировали разрешение миграционного кризиса. Он предложил переименовать Техас в Украину ради новых вложений.

США Конгресс США
16 февраля 2024, 04:45
Делегация из Эквадора посетит Москву из-за ситуации с бананами
Freepik
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Делегация из Эквадора планирует посетить Москву, чтобы обсудить проблемы, возникшие вокруг поставок бананов в Россию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей МИД Эквадора

Латиноамериканские дипломаты отметили, что планируют разрешить ситуацию, возникшую еще полгода назад.

«Эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами», - сообщило ведомство.

В начале февраля Россельхознадзор попросил Минсельхоз Эквадора приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в их продукции многоядной мухи-горбатки, которая является опасным карантинным объектом - переносчицей холеры.

Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Сонсолес Гарсиа с этим не согласилась. Она заявила, компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Это не единственная проблема, которая беспокоит Россельхознадзор. Ранее специалисты ведомства заявили о поставке в Россию зараженных роз из Эквадора и Нидерландов , причем нарушения приобрели системный характер.

Дипломатия Россия Москва Эквадор
16 февраля 2024, 03:48
Парламент Греции узаконил однополые браки
РИА «Новости»
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Парламент Греции одобрил закон об однополых браках. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в голосовании приняли участие 254 депутата. 176 из них выступили за принятие закона, 76 - против, двое воздержались.

Всего в греческом парламенте 300 депутатов и девять фракций. Против принятия закона выступили четыре из них: Коммунистическая партия Греции, «Греческое решение» и «Ники» (правые), а также ультраправый блок «Спартиаты».

С 1 января 2024 года однополые браки можно заключать в Эстонии. Согласно поправкам в закон о семье, брак в этой стране заключается между двумя физическими лицами (не обязательно мужчиной и женщиной). В ЗАГСах страны даже появились новые бланки, на которых слова «мужчина» и «женщина» заменили на «первый брачующийся» и «второй брачующийся». Кроме того, ЛГБТ-парам в Эстонии разрешили усыновлять детей.

Законы Женщины Депутаты Греция Мужчины Брак
16 февраля 2024, 03:04
Полиция раскрыла жестокое убийство З0‐летней давности на Бейкер-стрит
РИА «Новости»
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Полицейские в Лондоне раскрыли убийство, совершенное 30 лет назад на улице Бейкер-стрит. Жертвой преступления стала проститутка, сообщила газета Daily Telegraph.

В августе 1994 года Неизвестный нанес более 140 ножевых ранений проститутке Марине Коппель в ее съемной квартире. У следователей были улики в виде волоса на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но тогда еще не было необходимых технологий для анализа ДНК.

Эксперты провели исследования в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, во время убийства ему был 21 год. Ему предъявили обвинение в 2023 году.

Установлено, что во время нападения обвиняемый заставил погибшую назвать свой пин-код, после этого он снял все деньги с ее банковской карты. На суде Патель не признавал факт убийства. Присяжные признали его виновным.

Также в Карелии спустя 26 лет установили причастность 14-летнего подростка к убийству, писал RT.

От его рук погибла женщина.

Лондон Убийства Полиция

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