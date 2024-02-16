Армия обороны Израиля назвала число потерь с начала обострения в Газе

Еще один военнослужащий погиб в четверг, 15 февраля, в боях в Хан-Юнисе. В этом же районе ранения получили восемь израильских солдат. В общей сложности потери ЦАХАЛ с момента начала наземной операции в Газе увеличились до 233 человек.

ХАМАС обстрелял территорию Израиля 7 октября 2023 года. Члены радикального движения назвали это ответом на действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Тель-Авив санкционировал огонь по позициям ХАМАС, а также объявил о военной операции до полного уничтожения ХАМАС.

В результате ударов израильских ВВС по Газе погибли почти 30 тысяч мирных жителей , ранения получили более 60 тысяч человек. Арабские государства призывают Израиль к прекращению огня, однако бомбардировки продолжаются.