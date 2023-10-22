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«Вооруженных сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв. Армия не может набрать людей», - отметил он.

По словам Макгрегора, Соединенные Штаты не готовы даже к одной войне, так как лишили себя армейской мощи, ввязываясь в бессмысленные оккупационные конфликты.

Ранее США уличили в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Следующим этапом может стать провокация напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны США, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.