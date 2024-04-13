Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок в секторе Газа

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«Истребители нанесли массированный удар по трем пусковым установкам с 20 ракетами в Газе, готовым к запуску по центральной части Израиля», - отметил в ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что 162-я дивизия армии продолжает целенаправленные операции в палестинском анклаве. В течение прошлых суток военные Израиля уничтожили несколько членов ХАМАС и разрушили ряд объектов инфраструктуры движения.

Несколько дней назад стало известно, что во время авиаудара израильской армии по сектору Газа погибли трое сыновей и несколько внуков руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее египетские СМИ сообщили об определенных договоренностях Израиля и ХАМАС по урегулированию конфликта.