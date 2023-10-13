Армия Израиля заявила об ударах по территории Ливана

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«Беспилотник Армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по объектам, принадлежащим террористической организации „Хезболла“ в Ливане», - указали в сообщении.

Система ПВО Израиля сработала на границе с Ливаном. После этого израильские ПВО выпустили в направлении Эн-Накура две ракеты и направили на юг Ливана несколько самолетов-разведчиков.

В среду, 11 октября, по посту на границе Израиля с Ливаном нанесли ракетный удар. В ответ ЦАХАЛ атаковал ливанские территории.

Ливанское движение «Хезболла» может объединить свои силы с палестинским ХАМАС. С 7 октября наблюдается обострение конфликта в секторе Газа. В ответ власти Израиля начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

По данным израильских СМИ, жертвами боестолкновений в Израиле стали не менее 1200 человек , эта цифра продолжает расти.