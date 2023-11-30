Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях

«Учитывая усилия посредников по продолжению процесса освобождения похищенных и при соблюдении условий соглашения, режим прекращения огня будет продолжен», - сообщили в израильской армии.

В пресс-службе добавили, что несколько граждан Израиля и Таиланда направили с базы Хацор в больницы, где их встретят семьи.

До сих пор семь россиян остаются заложниками ХАМАС в палестинском анклаве. Россия и Израиль находятся в постоянном контакте и внимательно следят за ситуацией с пленными.

Ранее МИД КНР подготовило документ по урегулированию палестино-израильского конфликта, который состоит из пяти пунктов. Первый из них - прекратить боевые действия и установить гуманитарное перемирие.