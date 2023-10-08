Армия Израиля заявила о полной координации действий с ВС США

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«Будучи в полной готовности, мы полностью координируемся с CENTCOM», - сказал он, комментируя вооруженную операцию в секторе Газа, направленную против палестинского движения ХАМАС.

Ранее стало известно, что жители Тель-Авива стали массово скупать продукты из-за обострения палестино-израильского конфликта утром 7 октября в Израиле. Покупатели берут в большом количестве крупы, молоко и хлеб. В магазинах ввели ограничение покупок в одни руки.

Более 700 человек погибли и 2,2 тысячи пострадали в результате обострения конфликта. Боевики ХАМАС похитили около 100 израильтян , среди которых есть как военные, так и мирные жители. В связи с ситуацией в стране Министерство образования Израиля отменило занятия в вузах и школах.