Армия Израиля войдет в Газу в течение двух суток

По информации источника, такой оценкой оперативной ситуации в зоне конфликта в настоящее время владеют официальные израильские лица.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские войска окружили сектор Газа , сумев дойти до прибрежной полосы. Он отметил, что войска поделили анклав на две части, оставив открытым гуманитарный коридор для местных жителей.

Министерство здравоохранения Палестины сообщало, что минувшую ночь в секторе Газа погибли порядка 200 человек. Также как минимум 12 человек погибли в результат авианалета Израиля на школу Аль-Фахура в северной части территории.

По последним официальным сведениям палестинской стороны, после эскалации конфликта с Израилем 7 октября, жертвами атак со стороны Израиля стали почти девять тысяч человек , еще порядка двух тысяч числятся пропавшими без вести.