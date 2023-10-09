Армия Израиля вернула контроль над южной границей

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Собеседник журналистов подчеркнул, что всех боевиков, которые пытаются перейти границу сектора Газа, встречают удары авиации. Он добавил, что сейчас военные продолжают обход домов в приграничных пунктах для окончания зачистки.

«С сегодняшнего утра произошло несколько стычек с террористами. За последние несколько часов вообще ничего не было», - отметил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что военные располагают полной информацией о взятых в плен израильтянах. Пока уведомления получили только 30 семей, но после окончания оповещения родных информацию об общем количестве заложников сообщат общественности.

Хагари добавил, что большую часть жителей приграничных населенных пунктов эвакуировали. Там остались несколько семей, которые отказались от переезда. Он подчеркнул, что сейчас в небе находятся около 60 истребителей, которые наносят удары по объектам ХАМАС в Газе.

Эскалация конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем началась в минувшую субботу, 7 октября, после ракетного удара и вторжения на территорию страны. Участники радикального движения взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге Израиля и устроили массовые расстрелы.

По последним данным, общее число погибших превысило 1300 человек (более 800 израильтян и более 500 палестинцев). Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал ввести полную блокаду сектора Газа , где живут более двух миллионов человек, и прекратить поставки топлива, продовольствия и электричества.