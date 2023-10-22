Армия Израиля ударила по «террористической ячейке» в Ливане
Израильская армия обстреляла «террористическую ячейку», которая собиралась выпустить противотанковые ракеты по району Авивим в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Военные приложили к записи видеоролик с ударами по ливанской границе. Армия Израиля вычислила местоположение боевиков, которые готовились обстрелять ракетами израильский район.
«Солдаты ЦАХАЛ поразили ячейку прежде, чем она успела совершить атаку», - отметили в пресс-службе.
Ранее представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что движение «Хезболла» может заставить Ливан вступить в противостояние между Израилем и ХАМАС. Он добавил, что ливанская группировка стремится к «нагнетанию ситуации». По словам Конрикуса, Ливан ничего не приобретет от этого конфликта, но «может многое потерять».
Минобороны Израиля предостерегло «Хезболлу» от необдуманных действий и отметило, что ЦАХАЛ подготовился к борьбе не только с ХАМАС, но и с ливанским движением. По мнению министра обороны Израиля Йоава Галланта, «Хезболла» уже начала расплачиваться за обстрелы территории соседней страны.