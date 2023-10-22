Армия Израиля ударила по «террористической ячейке» в Ливане

22 октября 2023, 09:13
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Израильская армия обстреляла «террористическую ячейку», которая собиралась выпустить противотанковые ракеты по району Авивим в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные приложили к записи видеоролик с ударами по ливанской границе. Армия Израиля вычислила местоположение боевиков, которые готовились обстрелять ракетами израильский район.

«Солдаты ЦАХАЛ поразили ячейку прежде, чем она успела совершить атаку», - отметили в пресс-службе.

Ранее представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что движение «Хезболла» может заставить Ливан вступить в противостояние между Израилем и ХАМАС. Он добавил, что ливанская группировка стремится к «нагнетанию ситуации». По словам Конрикуса, Ливан ничего не приобретет от этого конфликта, но «может многое потерять».

Минобороны Израиля предостерегло «Хезболлу» от необдуманных действий и отметило, что ЦАХАЛ подготовился к борьбе не только с ХАМАС, но и с ливанским движением. По мнению министра обороны Израиля Йоава Галланта, «Хезболла» уже начала расплачиваться за обстрелы территории соседней страны.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Около 200 тысяч израильтян из-за боевых действий бежали из дома
23 октября 2023, 08:37
Unsplash
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В Израиле около 200 тысяч человек из-за обострения конфликта с палестинским движением ХАМАС и ливанской группировкой «Хезболла» эвакуировались в более безопасные районы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Отели почти заполнены, поскольку правительство распорядилось об эвакуации десятков тысяч жителей вблизи контролируемого ХАМАС сектора Газы и на границе с Ливаном», - заявили журналисты.

По данным канцелярии премьер-министра, около 200 тысяч людей эвакуировались из 105 общин на границах с сектором Газа на юге и Ливаном на севере Израиля. Примерно половина жителей уехали по собственной инициативе, не дожидаясь распоряжения властей. Министерство обороны через Национальное управление по чрезвычайным ситуациям поможет 120 тысячам израильтян. Они останутся в оплаченных государством гостевых домах до тех пор, пока военные не позволят им вернуться. Власти заявили, что не все жители опасных районов согласились уехать - некоторые остались дома.

Ассоциация отелей Израиля подтвердила, что свободные места, соответствующие требованиям кабмина, почти закончились. Критериям размещения соответствовали около 56 тысяч гостиничных номеров.

Представительство России при Палестинской национальной администрации занялось составлением списков россиян , планирующих эвакуироваться из сектора Газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не использовать мирных жителей как живой щит.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Торговля России и Индии достигла рекордных показателей
23 октября 2023, 08:00
РИА «Новости»
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Объем торговли между Россией и Индией за первые восемь месяцев 2023 года увеличился до 44 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сведения индийского министерства торговли и промышленности.

Этот объем превысил аналогичный показатель за 2022 год. В период с января по август индийские импортеры закупили товары из России на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в прошлом году.

Одновременно с этим Индия поставила в Россию собственную продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Товарооборот стран превысил 43,8 миллиарда долларов, что выше объема торговли в январе–августе прошлого года в 2,3 раза.

Ранее стало известно, что Индия задержала оплату семи партий нефти из России из-за того, что некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы оплачивали поставками юанями вместо рупий.

Индия Россия
КНДР заявила, что вина за эскалацию на Ближнем Востоке целиком лежит на США
23 октября 2023, 07:52
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Соединенные Штаты «целиком и полностью» виноваты в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Страна поддержала начало боевых действий, попытавшись переложить ответственность на Палестину. Белый дом умышленно спровоцировал разгорание ситуации, заявили на Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК).

ЦТАК подчеркнуло, что ситуация между Палестиной и Израилем сильно ухудшилась. Из-за этого назрел вопрос начала «полномасштабной войны».

«Трагедия ближневосточной ситуации, <…>, целиком и полностью создана США. Массовые убийства в регионе Ближнего Востока усиливаются из-за умышленного подстрекательства», - указало агентство.

Северокорейские обозреватели напомнили, что американское правительство после начала конфликта в регионе сразу же пообещало предоставить Израилю поддержку в виде поставок оружия.

«США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя ее в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это», - указало ЦТАК.

Двойственная внешняя политика администрации Белого дома поставила под угрозу стабильность и безопасность на планете, заключило агентство.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за политики американского президента Джо Байдена.

США Израиль КНДР Конфликт Израиля и Палестины
Условия отмены наземной операции в Газе назвали в Израиле
23 октября 2023, 07:44
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Израильские военные откажутся от проведения наземной операции в секторе Газа, если представители ХАМАС примут решения сдаться и отпустят всех заложников. Об этом в эфире радиостанции ABC сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

По его словам, если существующее положение вещей сохранится, то операция в Газе является практической неизбежной.

«Наша задача в том, чтобы лишить боевиков ХАМАС военного потенциала. Если они вернут заложников, выйдут из своих укрытий и сдадутся, то война завершится. Но они этого не делают», - сказал Конрикус.

Пресс-секретарь отметил, что на данный момент у ЦАХАЛ есть информация о 212 пленных в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йов Галант ранее заявил, что наземная операция в Газе может продлиться до трех месяцев. Он подчеркнул, что после завершения мероприятий ХАМАС перестанет существовать.

Конфликт Израиля и Палестины

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