Армия Израиля ударила по силам ХАМАС возле границы с сектором Газа
Израильская армия нанесла мощный удар по силам ХАМАС возле контрольно-пропускного пункта «Эрез» у границы с сектором Газа. Видеозапись появилась на сайте ведомства.
«Самолет ЦАХАЛа атаковал еще одну террористическую ячейку возле КПП „Эрез“», - указано в сообщении.
До этого десятки боевых самолетов израильской армии атаковали 17 военных комплексов и четыре оперативных штаба организации ХАМАС, а также ликвидировали нескольких боевиков вдоль ограждения сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что главной задачей для Израиля стала организация зачистки страны от террористов.
Ранее жительница Неот Ашкелона Татьяна рассказала, что по городу выпустили новые снаряды - три упали недалеко от ее дома. Женщина сообщила, что в укреплениях слишком тесно и нечем дышать , поэтому людям приходится выходить на улицу.