Армия Израиля ударила по подземному комплексу мечети в Дженине

22 октября 2023, 05:27
Unsplash
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Израильские войска нанесли авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, в котором располагалась  «террористическая ячейка». Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и „Исламского джихада“*, которые готовили предстоящий теракт», - сказано в сообщении.

Израильские силы отметили, что мечеть боевики использовали в качестве командного центра, где планировали атаки. Также там была «база их существования».

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября - боевики ХАМАС пустили по Израилю тысячи ракет и вторглись на территорию страны. ЦАХАЛ в качестве ответной меры обстрелял сектор Газа и начал контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Ранее стало известно, что Израиль атаковал рынок в центре сектора Газа. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Палестины, пострадало большое количество людей, есть погибшие.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Торговля России и Индии достигла рекордных показателей
23 октября 2023, 08:00
РИА «Новости»
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Объем торговли между Россией и Индией за первые восемь месяцев 2023 года увеличился до 44 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сведения индийского министерства торговли и промышленности.

Этот объем превысил аналогичный показатель за 2022 год. В период с января по август индийские импортеры закупили товары из России на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в прошлом году.

Одновременно с этим Индия поставила в Россию собственную продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Товарооборот стран превысил 43,8 миллиарда долларов, что выше объема торговли в январе–августе прошлого года в 2,3 раза.

Ранее стало известно, что Индия задержала оплату семи партий нефти из России из-за того, что некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы оплачивали поставками юанями вместо рупий.

Индия Россия
КНДР заявила, что вина за эскалацию на Ближнем Востоке целиком лежит на США
23 октября 2023, 07:52
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Соединенные Штаты «целиком и полностью» виноваты в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Страна поддержала начало боевых действий, попытавшись переложить ответственность на Палестину. Белый дом умышленно спровоцировал разгорание ситуации, заявили на Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК).

ЦТАК подчеркнуло, что ситуация между Палестиной и Израилем сильно ухудшилась. Из-за этого назрел вопрос начала «полномасштабной войны».

«Трагедия ближневосточной ситуации, <…>, целиком и полностью создана США. Массовые убийства в регионе Ближнего Востока усиливаются из-за умышленного подстрекательства», - указало агентство.

Северокорейские обозреватели напомнили, что американское правительство после начала конфликта в регионе сразу же пообещало предоставить Израилю поддержку в виде поставок оружия.

«США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя ее в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это», - указало ЦТАК.

Двойственная внешняя политика администрации Белого дома поставила под угрозу стабильность и безопасность на планете, заключило агентство.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за политики американского президента Джо Байдена.

США Израиль КНДР Конфликт Израиля и Палестины
Условия отмены наземной операции в Газе назвали в Израиле
23 октября 2023, 07:44
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Израильские военные откажутся от проведения наземной операции в секторе Газа, если представители ХАМАС примут решения сдаться и отпустят всех заложников. Об этом в эфире радиостанции ABC сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

По его словам, если существующее положение вещей сохранится, то операция в Газе является практической неизбежной.

«Наша задача в том, чтобы лишить боевиков ХАМАС военного потенциала. Если они вернут заложников, выйдут из своих укрытий и сдадутся, то война завершится. Но они этого не делают», - сказал Конрикус.

Пресс-секретарь отметил, что на данный момент у ЦАХАЛ есть информация о 212 пленных в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йов Галант ранее заявил, что наземная операция в Газе может продлиться до трех месяцев. Он подчеркнул, что после завершения мероприятий ХАМАС перестанет существовать.

Конфликт Израиля и Палестины
Европейское единство даст трещину. Немецкий журналист — о последствиях санкций
23 октября 2023, 07:44
РИА «Новости»
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Антироссийские санкции в большей степени навредили Евросоюзу, чем России. Из-за отсутствия общей стратегии и недооценки трат на восстановление Украины по завершении конфликта в сообществе произойдет раскол, предупредил в статье New Statesman немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.

Он назвал Евросоюз иллюзорным гигантом геополитики. По мнению автора статьи, это сообщество ограничено в качестве участника крупных конфликтов XXI века, несмотря на свое богатство и амбиции. Спецоперация на Украине смогла лишь на время сплотить европейские страны против России, а обострение на Ближнем Востоке показало их разобщенность.

Вольфганг Мюнхау заявил, что западные лидеры недооценили способность российского государства противостоять санкциям. Ограничения, по его словам, нанесли больше время европейской экономике. Изолировать страну таких размеров оказалось сложнее, чем казалось. Кроме того, страны Евросоюза не согласовали общую стратегию завершения украинского конфликта и недооценили объемы средств, которые потребуются на ее восстановление.

«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», - предупредил он.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Запад проиграл в санкционной игре как в экономическом, так и стратегическом плане. Рестрикции навредили всем участникам кампании.

Международные отношения Санкции Евросоюз

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