Армия Израиля ударила по подземному комплексу мечети в Дженине

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«Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и „Исламского джихада“*, которые готовили предстоящий теракт», - сказано в сообщении.

Израильские силы отметили, что мечеть боевики использовали в качестве командного центра, где планировали атаки. Также там была «база их существования».

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября - боевики ХАМАС пустили по Израилю тысячи ракет и вторглись на территорию страны. ЦАХАЛ в качестве ответной меры обстрелял сектор Газа и начал контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Ранее стало известно, что Израиль атаковал рынок в центре сектора Газа. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Палестины, пострадало большое количество людей, есть погибшие.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.