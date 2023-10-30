Армия Израиля сообщила об освобождении одной военнослужащей из заложников ХАМАС

«Сегодня вечером в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», - сказано в сообщении.

Врачи оценили состояние освобожденной женщины как хорошее. Военная уже встретилась со своими родственниками.

Сегодня, 30 октября, ХАМАС разместил видео с тремя заложницами - Еленой Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт. На кадрах одна из пленниц обратилась к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Она заявила, что израильская сторона должна договориться с палестинским движением и освободить женщин в обмен на прекращение боевых действий.

Сами власти Израиля сочли кадры жестокой психологической пропагандой от ХАМАС. Обратившись к заложницам, Нетаньяху отметил, что «обнимает» их и сочувствует им и другим похищенным. Он заверил, что правительство государства сделает все возможное для возвращения пленников и пропавших без вести граждан.