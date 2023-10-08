Армия Израиля сообщила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа

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«Во всей зоне ответственности дивизии „Газа“ объявлена закрытая военная зона», - сказано в публикации.

Как подчеркнули военные, вход на зону категорически запрещен. Представители армии попросили граждан быть бдительными и не приближаться к этой территории.

Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля утром 7 октября. Организация пустила более двух тысяч ракет в сторону государства. После этого израильская армия осуществила ответные удары по сектору Газа.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС. По его словам, большая часть проникших на территорию государства боевиков уничтожена. Армия Израиля начала наступательные действия, продолжение которых безоговорочно до достижения намеченных целей.