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В субботу, 7 октября, члены палестинской группировки ХАМАС вторглись на израильскую территорию из сектора Газа и взяли в плен множество заложников. После этого по всему Израилю объявили чрезвычайное положение. Также в стране ввели особый режим в области безопасности.

Армия обороны Израиля начала наносить широкомасштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, где на начало 2023 года проживали 2,3 миллиона человек. Участники палестинской группировки пригрозили, что казнят заложников , если ЦАХАЛ будет атаковать жилые здания и гражданские объекты.

Представитель израильской армии заявил 10 октября, что ЦАХАЛ полностью взял контроль над южной границей с сектором Газа. Однако некоторые боевики все еще могут скрываться в районе.