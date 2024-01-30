30 января 2024, 20:48

Армия Израиля призналась в затоплении тоннелей ХАМАС в Газе

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Армия обороны Израиля затапливает водой подземную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа, чтобы нейтрализовать террористические объекты. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Во время войны ЦАХАЛ внедрил новые возможности по нейтрализации подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа, закачивая большие объемы воды в тоннели. Эти действия проводят, чтобы противостоять подземным угрозам», - указали в ведомстве.

По данным ЦАХАЛ, военные используют систему насосов и труб, а также задействовали целый комплекс инженерных разработок. При затоплении террористической инфраструктуры тщательно изучают свойства почв и водных систем в каждом районе, чтобы не причинить ущерба грунтовым водам.

Армия обороны Израиля в декабре обнаружила самую большую систему тоннелей палестинского движения ХАМАС. Система подземных ходов располагалась в 400 метрах от пограничного пункта «Эрез» на границе Израиля с сектором Газа.

Израиль Газ Армия Конфликт Израиля и Палестины
30 января 2024, 20:57
«Спасет только чудо». США оказались в смертельной спирали из-за роста госдолга
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Из-за роста госдолга США могут попасть в смертельную долговую спираль. Спасет ситуацию только чудо. Об этом заявил экономист, трейдер и автор бестселлера «Черный лебедь» Насим Талеб в интервью Bloomberg.

«До тех пор, пока конгресс будет продолжать расширять лимит долга, потому что боится последствий правильных действий - такова структура политической системы, - в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», - заявил эксперт.

Талеб предположил, что изменить негативную тенденцию в американской экономике может «что-то извне или какое-то чудо». Эксперт признался, что мрачно смотрит на всю политическую систему западного мира.

В январе госдолг США достиг рекордного размера в 34 триллиона долларов. Это более чем 120% от размера ВВП страны. Экономист Николай Кульбака выразил уверенность, что бесконечный рост американского государственного долга не приведет к краху долларовой экономики. По крайней мере, в 2024 году.

Долги США Доллары США Конгресс США Экономика Госдолг
30 января 2024, 20:27
Минимум 20 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Мексике
Читайте нас в: Google Новости
Авария произошла недалеко от муниципалитета Элота на севере Мексики. В результате ДТП погибли 20 человек и 22 человека получили ранения, сообщило издание Diario de Mеxico.

По предварительным данным, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус недалеко от муниципалитета Элота. Оба транспортных средства сгорели полностью. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Уточняется, что все погибшие были местными жителями. Служба гражданской защиты еще не завершила подсчет жертв и пострадавших. На месте аварии продолжают работать правоохранители.

Мексика Трейлеры ДТП Автобусы
30 января 2024, 20:04
Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Власти Израиля должны изменить подход в отношениях с Россией из-за выбранной позиции про палестино-израильскому конфликту. С таким заявлением в интервью изданию Vesti выступил бывший премьер-министр страны и глава оппозиционной фракции в Кнессете Яир Лапид.

Он подчеркнул, что не имеет в виду полного разрыва отношений, но говорит о достаточном охлаждении, чтобы выразить свое несогласие с выбранной позицией.

«Руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», - заявил Лапид.

Политик объяснил, что прежде всего недоволен тем, что Россия явно встала на сторону ХАМАС и называет ее легитимной организацией. Кроме того, он выразил несогласие с заявленной позицией министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее заявил, что страдания в годы холокоста не дают израильтянам права на любые действия.

По словам Лапида, Израиль сохранит отношения с Россией из своих стратегических интересов, а о прежней теплой дружбе на ближайшее будущее можно забыть.

Президент Владимир Путин после обострения конфликта секторе Газа несколько раз беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе бесед российский лидер говорил о необходимости добиться урегулирования ситуации и не допускать возникновения гуманитарного кризиса на палестинской территории.

Израиль Международные отношения Россия Конфликт Израиля и Палестины
30 января 2024, 18:08
Американца арестовали после угроз убить Байдена
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Житель штата Мичиган Рассел Уоррен открыто угрожал убийством президенту страны Джо Байдену. Мужчину задержали и предъявили обвинение. Документы по делу опубликовали на сайте Окружного суда США.

По данным суда, 49-летний задержанный грозился лишить жизни многих политиков, журналистов, знаменитостей и каждого кандидата в президенты на выборах 2024 года. Мужчина поделился подробным списком людей, которых планировал убить в рамках операции «Месть», в своем аккаунте в соцсети X. Себя он называл агнцем божьим.

Издание The Hill сообщило, что Секретная служба США идентифицировала Уоррена по его IP-адресу, после этого его задержали. Выяснилось, что американца уже арестовывали по обвинению в вооруженном нападении в 2022 году. Полицейские предъявили обвинение, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В декабре сын президента США Хантер Байден обвинил республиканцев в подготовке покушения. По его версии, это принесет отцу столько боли, что он не решится пойти на новый срок.

США Убийства Суд Джо Байден

Новости по теме