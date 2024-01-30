Армия Израиля призналась в затоплении тоннелей ХАМАС в Газе

«Во время войны ЦАХАЛ внедрил новые возможности по нейтрализации подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа, закачивая большие объемы воды в тоннели. Эти действия проводят, чтобы противостоять подземным угрозам», - указали в ведомстве.

По данным ЦАХАЛ, военные используют систему насосов и труб, а также задействовали целый комплекс инженерных разработок. При затоплении террористической инфраструктуры тщательно изучают свойства почв и водных систем в каждом районе, чтобы не причинить ущерба грунтовым водам.

Армия обороны Израиля в декабре обнаружила самую большую систему тоннелей палестинского движения ХАМАС. Система подземных ходов располагалась в 400 метрах от пограничного пункта «Эрез» на границе Израиля с сектором Газа.