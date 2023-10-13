Армия Израиля приступила к новым массированным ударам по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильского военного ведомства в своем Telegram-канале.
«В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа», - указала пресс-служба армии обороны Израиля.
Там также отметили, что все подробности сообщат позже.
Открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа Израиль пока не одобрил, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Как уточнил ТАСС , Дюжаррику задали вопрос о том, что необходимо для открытия этих коридоров.
«Одобрения Израиля», - сказал официальный представитель генсека ООН.
Ранее армия обороны Израиля в пятницу провела танковые и пехотные рейды в секторе Газа с целью выявить противника и найти заложников. При этом, как отмечали в израильской армии, локальные рейды военных не являются началом наземной операции в анклаве.