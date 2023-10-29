Армия Израиля пресекла проникновение в страну радикалов из Газы

«Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом „Эрез“, выявили группу террористов, которые выходили из шахты туннеля в секторе Газа», - заявили в пресс-службе.

По данным ЦАХАЛ, израильские солдаты вступили в бой с террористами. Часть из них ликвидировали.

За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 целям движения ХАМАС в секторе Газа. Военные продолжают расширять зону наземных операций. Под огнем оказались оперативные командные и наблюдательные пункты, а также установки для запуска противотанковых ракет.

Представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудру отмечал, что в результате израильских атак в анклаве погибли уже более четырех тысяч человек. Это число продолжает расти.