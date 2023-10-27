Армия Израиля поразила более 250 объектов в Газе за сутки

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«Истребители ВВС Израиля за последний день нанесли удары более чем по 250 целям в Газе, которые принадлежат боевикам движения ХАМАС», - говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля уточнили, что под удар попали пусковые установки, оперативные командные центры, тоннели и десятки активистов ХАМАС.

Кроме того, минувшей ночью по причине технической неисправности в секторе Газа рухнул израильский беспилотный летательный аппарат.

«Угроза утечки конфиденциальной информации отсутствует, по факту происшествия начала проверка», - добавили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что израильские войска провели рейд в центральной части Газы под прикрытием артиллерии. После завершения операции они покинули район.