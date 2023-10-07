Армия Израиля подтвердила захват заложников военными ХАМАС
Военные ХАМАС действительно захватили в заложники израильтян в секторе Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. Его слова привело издание The Times of Israel.
Тем самым Хагари подтвердил данные СМИ о захвате заложников. При этом количество взятых в плен израильтян он не назвал.
По информации средств массовой информации, в плену оказались мирные жители населенных пунктов Беэри и Офаким на юге страны. Стороны ведут переговоры по освобождению заложников.
Израильская армия ставит своей целью «зачистку от террористов».
Утром военные из сектора Газа обстреляли Израиль ракетами. В ответ страна объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Представитель движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что израильские военные якобы хотели напасть на сектор Газа после праздников.
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что ответ страны на обстрелы и нарушение границ будет и военным, и политическим.
По его словам, к обострению конфликта с ХАМАС был причастен Иран.