Армия Израиля подтвердила удары по Ливану
Израиль принял решение нанести удары по одному из районов Ливана в ответ на обстрел территории государства. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел», - указала пресс-служба.
Представители ЦАХАЛ отметили, что Израиль подготовился к «вероятности таких событий».
По данным телеканала Al Mayadeen , израильская армия обстреляла населенный пункт Кфар-Шуба на юге Ливана.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы контртеррористической операции «Железные мечи». По его словам, израильская армия зачистила большую часть военных ХАМАС на своей территории. Кроме того, ЦАХАЛ начала наступательные действия для достижения своих целей.
Нетаньяху отметил, что страна вступила в «долгую и тяжелую войну», которую развязало движение ХАМАС в секторе Газа. Он призвал всех жителей анклава в срочном порядке покинуть территорию.