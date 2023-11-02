Папа римский заявил о наступлении темных времен

Конфликты прошлых лет не научили мир тому, что сама по себе война — уже поражение. Папа римский Франциск заявил, что из-за оружейной промышленности настало темное время, и это выгодно производителям оружия. Понтифика процитировало итальянское агентство ANSA.

«Час очень темный. Мы не можем найти в себе способности ясно размышлять, и в самый темный час я добавлю: еще одно поражение», - сказал он.

Понтифик подтвердил, что обострение палестино-израильского конфликта затронуло весь мир и может перерасти в глобальное противостояние. На любой войне, по его словам, одна пощечина рождала другую - ХАМАС ворвался в кибуцы и захватил заложников, а Израиль ударил в ответ, пытаясь их освободить.

Папа римский уверен, что в широком смысле война - уже поражение. По его мнению, Израиль и Палестина по решению ООН должны были жить вместе как два государства с особым статусом. Понтифик признался, что воспринял очередную эскалацию как поражение.

Он заявил, что весь мир перешел в состоянии войны, и возложил ответственность на оружейную промышленность. Папа Франциск сказал, что наибольший доход стали приносить инвестиции в военное производство.

Бывший премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна опустошила свои склады вооружений , чтобы поддержать Украину. Он сказал, что это открыло новые возможности для развития собственной оборонной промышленности.

Конфликты прошлых лет не научили мир тому, что сама по себе война - уже поражение. Папа римский Франциск заявил, что из-за оружейной промышленности настало темное время, и это выгодно производителям оружия. Понтифика процитировало итальянское агентство ANSA.