Армия Израиля озвучила число заложников в секторе Газа
Число удерживаемых в секторе Газа заложников, по уточненным данным израильских военных, составляет не менее 242. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.
«На данный момент уведомлены семьи 242 похищенных», - передали в ЦАХАЛ.
Израильские военные пообещали «решительно реагировать на любого», кто попытается подорвать безопасность на севере. Ночью бойцы ЦАХАЛ из бригады «Голани» и бронетанковых войск столкнулись с отрядами террористов, которые открыли по ним огонь и забросали гранатами.
Ранее ЦАХАЛ ликвидировал десятки военных на севере сектора Газа. Армия Израиля продолжает военные действия на территории палестинского анклава. Одна из дивизий накануне, 1 ноября, подошла к воротам города Газы.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное движение ХАМАС обстреляло ракетами израильские регионы. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».