Армия Израиля объявила об уничтожении ответственных за нападение на фестиваль боевиков

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«Армия Израиля нанесла широкомасштабные удары по территории сектора Газа. Целью являлись боевики элитного спецназа „Нухба“, который возглавил проникновение в Израиль в прошлую субботу. Истребители уничтожили Мерада Абу Мерада, который руководил террористами во время резни на фестивале», - указали в сообщении.

В ЦАХАЛ также отметили, что Абу Мерад возглавлял воздушные подразделения ХАМАС.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на территорию проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге страны. В результате теракта погибли свыше 260 человек.

Представители ХАМАС заявляли, что не начнут вести переговоры по захваченным заложникам до завершения боевых действий.