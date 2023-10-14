Армия Израиля объявила об уничтожении ответственных за нападение на фестиваль боевиков
Израильские военные ликвидировали высокопоставленного члена ХАМАС Мерада Абу Мерада, который ответственен за нападение на музыкальный фестиваль Nature Party 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«Армия Израиля нанесла широкомасштабные удары по территории сектора Газа. Целью являлись боевики элитного спецназа „Нухба“, который возглавил проникновение в Израиль в прошлую субботу. Истребители уничтожили Мерада Абу Мерада, который руководил террористами во время резни на фестивале», - указали в сообщении.
В ЦАХАЛ также отметили, что Абу Мерад возглавлял воздушные подразделения ХАМАС.
В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на территорию проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге страны. В результате теракта погибли свыше 260 человек.
Представители ХАМАС заявляли, что не начнут вести переговоры по захваченным заложникам до завершения боевых действий.