Армия Израиля объявила об эвакуации из 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

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«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля», - отметили в ведомстве.

Этот план одобрил министр обороны Йоав Галлант, северное командование передало необходимую информацию местным властям. Схеме эвакуации будут следовать главы муниципалитетов, а также МВД и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Минобороны.

В список эвакуируемых поселков и мошавов войдут Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Эйлон и еще девять населенных пунктов.

Ранее армия Израиля обстреляла пограничные районы Ливана в ответ на атаки «Хезболлы». Удары с двух сторон фиксируют на протяжении двух недель. В результате атак пострадали местные жители, четыре человека погибли.