Армия Израиля объявила о широкомасштабных ударах по Газе

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«В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим организации ХАМАС, в секторе Газа. Подробности появятся позже», - указали военные.

В пятницу, 13 октября, израильские военные обратились с призывом к жителям Газы переехать на юг сектора. Официальный представитель ООН сообщал, что задача за 24 часа перевезти 1,1 миллиона жителей является невыполнимой.

Палестинский МИД отмечал, что в результате атак Израиля число жертв среди населения Газы превысило две тысячи человек. В ведомстве добавили, что еще более восьми тысяч человек получили ранения.

Ранее в субботу американские СМИ сообщили, что армия Израиля атаковали колонну с мирными жителями Газы, следовавшую с севера на юг сектора.