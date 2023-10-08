Армия Израиля не смогла взять ситуацию в стране под контроль

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«Мы все еще продолжаем сражаться, зачищая последние дома, населенные пункты, сообщества и базы», - заявил подполковник.

Конрикус добавил, что взять ситуацию в Израиле под полный контроль пока не удалось, но это приоритет номер один. Как контроль удастся восстановить, подчеркнул он, власти закроют границу и начнут наносить удары по позициям ХАМАС.

ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе разведки палестинского движения ХАМАС. Самолеты также ликвидировали террористов и предотвратили проникновение в населенные пункты.

ХАМАС в свою очередь заявил о продолжении ожесточенных боев в Израиле. Они идут в районах Сдерота, Яд Мордехая, Офакима, Кфар-Аззы. Ливанское движение «Хезболла» присоединилось к палестинской группировке. Боевики участвуют в «ожесточенных столкновениях» в нескольких городах Израиля.

Росавиация ввела ограничения на рейсы из России в Израиль в связи с нестабильной военно-политической обстановкой в этом государстве. По предварительным данным, в Израиле находятся около 100 организованных туристов. Путешественникам рекомендовали следовать всем указаниям местных властей. Ранее сообщалось, что двух девушек с русскими фамилиями похитили боевики ХАМАС.