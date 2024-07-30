Армия Израиля нанесла удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы»
Точечный удар нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту для ликвидации командира группировки «Хезболла», ответственного за убийство детей в деревне Мадждаль-Шамс и гибель гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
Достигли ли израильские военные своей цели не сообщается. Как сообщила газета The Times of Israel удар пришелся по бейрутскому району Дахия, где располагаются основные позиции «Хезболлы».
Это первый удар Израиля по Бейруту за последние полгода. В конце прошлой недели власти Израиля обвинили ливанскую группировку в ракетном ударе по Голанским высотам, где один из снарядов упал на футбольное поле. На месте погибли 12 детей и подростков.
Правительство Израиля потребовало от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта дать подготовить жесткий ответ «Хезболле».