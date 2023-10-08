Армия Израиля нанесла авиаудар по объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля совершила авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа, использующимся для нападения на страну. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦАХАЛ.
«Истребители Армии обороны Израиля нанесли интенсивный воздушный удар по объектам, используемым террористической организацией ХАМАС для совершения нападений на Израиль», - отметили в израильской армии.
Там уточнили, что удары наносились в районах, «прилегающих к забору безопасности в Бейт-Хануне».
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о взятии в плен израильских генералов , среди которых трое старших офицеров, работавших на КПП «Эрез».
Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.
Эскалация многолетнего палестино-израильского конфликта началась накануне утром, когда по Израилю совершили массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Израильская армия мгновенно перешла в состояние боеготовности и стала отвечать на удары.