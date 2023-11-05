Армия Израиля нанесла 2,5 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия с 7 октября ударила по 2,5 тысячи объектов ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Военные продолжили с помощью авиации атаковать инфраструктуру палестинского движения, его склады оружия, центры управления и наблюдательные пункты. Израильские войска в рамках третьей фазы войны также ликвидируют боевиков в ближнем бою.
«Ночью войска ЦАХАЛ направили самолеты для нанесения удара по военному комплексу ХАМАС, где располагались центры управления и контроля, наблюдательные пункты и дополнительная террористическая инфраструктура», - отметили в пресс-службе.
Ранее израильская армия заявила, что получила доступ к подземным туннелям в палестинском анклаве. ЦАХАЛ указал на большое количество «точек доступа» к разветвленной сети коридоров.
Подробно о подземной инфраструктуре ХАМАС рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш. По его словам, израильские военные уничтожат туннели под сектором Газа.