05 ноября 2023, 10:24

Армия Израиля нанесла 2,5 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа

Unsplash
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Израильская армия с 7 октября ударила по 2,5 тысячи объектов ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные продолжили с помощью авиации атаковать инфраструктуру палестинского движения, его склады оружия, центры управления и наблюдательные пункты. Израильские войска в рамках третьей фазы войны также ликвидируют боевиков в ближнем бою.

«Ночью войска ЦАХАЛ направили самолеты для нанесения удара по военному комплексу ХАМАС, где располагались центры управления и контроля, наблюдательные пункты и дополнительная террористическая инфраструктура», - отметили в пресс-службе.

Ранее израильская армия заявила, что получила доступ к подземным туннелям в палестинском анклаве. ЦАХАЛ указал на большое количество «точек доступа» к разветвленной сети коридоров.

Подробно о подземной инфраструктуре ХАМАС рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш. По его словам, израильские военные уничтожат туннели под сектором Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
05 ноября 2023, 12:09
Запад затянул с конфискацией российских активов по нескольким причинам
Pxhere
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Конфискация Западом российских активов может привести к большим неприятностям. Есть риск, что другие государства захотят обезопасить себя от подобного сценария и выведут собственные резервы из западных стран. Об этом написала газета Financial Times.

Это может дестабилизировать мировую финансовую систему. Также есть и юридические препятствия.

«Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов», - написал автор материала.

Ранее США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов и отрезали страну от мировой финансовой системы. Но несмотря на западные санкции, российская экономика продолжает уверенно лавировать на мировой арене. По темпам роста ВВП РФ может обогнать Европейский союз и Штаты.

Государственный долг - один из ключевых показателей финансового состояния страны. В России за 2023 год он рекордно снизился , а внутренний стабильно рефинансируется.

США Россия Запад Экономика
05 ноября 2023, 11:43
«Исламский джихад» назвал условие для освобождения заложников
Pxhere
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Палестинское движение «Исламский джихад»* заявило, что освободит иностранных заложников в случае временного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

«Мы освободим иностранных гражданских заложников, если будет достигнуто временное перемирие», - процитировало издание радикалов.

Как передавало издание, ранее вооруженное крыло палестинской боевой группировки ХАМАС заявило в субботу, что более 60 заложников пропали без вести из-за израильских авиаударов по сектору Газа. Около 50 пленников, удерживаемых группировкой, убили.

По словам официальных лиц, более 240 израильских и иностранных заложников были похищены ХАМАС во время нападения 7 октября, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложения о перемирии до тех пор, пока группировка боевиков не освободит их всех.

В Газе продолжаются боевые действия, несмотря на призывы арабских стран к прекращению огня. Вооруженный конфликт длится практически месяц.

Ранее ЦАХАЛ нанес 2,5 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона выделила четыре часа на эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа, для людей пообещали открыть гуманитарный коридор.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 09:56
Утечка данных поставила под угрозу поездку Зеленского в Израиль — СМИ
Unsplash
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки информации. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Украинское руководство рассматривает отмену поездки, потому что данные о датах визита появились в общественном доступе. Зеленский очень разочарован из-за срыва визита, указали в израильском издании.

«Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю», - отметил источник газеты в дипломатических кругах.

Издание Channel12 также заявило, что утечка информации негативно повлияла на отношения двух государств.

Ранее китайский военный обозреватель Чэнь Си рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке отразится на Украине. По его словам, худшие опасения Зеленского начали сбываться: страны Запада перенаправили свою поддержку Израилю, а мировое внимание перешло на сектор Газа.

Эксперт добавил, что при «самом пессимистичном» раскладе США используют ситуацию на Ближнем Востоке как шанс для игнорирования Украины.

Владимир Зеленский Израиль Украина
05 ноября 2023, 08:59
Польшу обвинили в попытке «задушить» украинскую экономику — СМИ
Unsplash
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Польские таможенники стали задерживать экспорт украинских товаров. На это пожаловались немецкие компании, у которых есть производства на Украине, сообщил журнал Spiegel.

Инвесторы из Германии заявили, что Польша «душит» Украину и «ставит палки в колеса» задержками экспорта. По их мнению, такие действия противоречат политикt Евросоюза по поддержке страны.

«Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев <…>», - отметило издание.

Причиной задержек экспорта владельцы немецких компаний назвали тлеющий конфликт между Польшей и Украиной. Сотрудники польской таможни намеренно затягивают досмотр грузов и используют это в качестве давления на украинское руководство, указал журнал.

Ранее СМИ сообщали, что Польша может перекрыть в ноябре все пункты пропуска с Украиной. Польские перевозчики запланировали провести забастовку из-за конкуренции.

Украина Польша Экономика

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