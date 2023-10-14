Армия Израиля атаковала БПЛА выпустивших противотанковую ракету боевиков ХАМАС
Израильские военные беспилотными летательными ударили по группе боевиков движения ХАМАС, выпустивших бронетанковую ракету в направлении прилегающих к Газе районов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Некоторые время назад беспилотники Армии обороны Израиля атаковали террористов ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету по окружающей Газу территории Израиля», - указали в ведомстве.
Кроме того, ВС Израиля зафиксировали точное попадание по месту пуска ракеты.
Пресс-служба Минздрава Палестина уточнила, что после начала эскалации конфликта с Израилем в секторе Газа погибли около 2,2 тысячи человек. Изначально в СМИ проходила информация о 1,9 тысячи погибших.
Американские журналисты сообщали, что боевики ХАМАС планировали нападения на молодежный центр и школы в кибуце Кфар-Саад, чтобы «убить как можно больше» израильтян, а оставшихся в живых забрать в плен.