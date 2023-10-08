Армия Израиля анонсировала эвакуацию жителей у границы с Газой

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Бои в южном кибуце Кфар-Азы продолжаются. Хагари подчеркнул, что солдаты героически сражаются за освобождение заложников.

«Израильская армия убила более 400 палестинских боевиков и арестовала десятки заключенных», - сообщило издание.

Второй день столкновений Израиля с сектором Газа начался с новостей о минометных обстрелах из Ливана, арестах на Западном Берегу и продолжении боевых действий. Полиция Израиля сообщила, что 30 офицеров убиты в первый день конфликта с ХАМАС.

Хагари ранее говорил, что израильская армия уничтожила сотни террористов, десятки взяла в плен. ЦАХАЛ также атаковал свыше 400 целей , в том числе штаб-квартиру разведки и военную структуру, которая использовалась военно-воздушными силами.

Пока армия Израиля не смогла полностью взять ситуацию в стране под контроль. Как порядок удастся восстановить, власти закроют границу и начнут наносить удары по позициям ХАМАС.