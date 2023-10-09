Армии США посоветовали отказаться от танков M1 Abrams из-за неудачи на Украине
Вооруженным силам США следует отказаться от танков M1 Abrams из-за уязвимостей, выявленных в ходе конфликта на Украине. К такому выводу пришел в своем исследовании американский Армейский научный совет (ASB), сообщил онлайн-журнал The War Zone.
По словам специалистов, M1 Abrams не будут столь эффективными и не смогут доминировать «на полях сражений 2040-х годов», особенно в контексте потенциального конфликта с Китаем.
ASB посоветовал армии США заменить эти танки на модификации следующего поколения, а также на более легкие машины, оснащенные пушками большего калибра и гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.
«Конфликт на Украине <…> выявил уязвимости M1 Abrams от противотанковых управляемых реактивных снарядов, вооруженных беспилотных летательных аппаратов, барражирующих суббоеприпасов, противотанковых мин», - указали в Армейском научном совете.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о прибытии в страну американских танков Abrams. Однако киевский режим не стал возлагать больших надежд на эту технику.