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По словам специалистов, M1 Abrams не будут столь эффективными и не смогут доминировать «на полях сражений 2040-х годов», особенно в контексте потенциального конфликта с Китаем.

ASB посоветовал армии США заменить эти танки на модификации следующего поколения, а также на более легкие машины, оснащенные пушками большего калибра и гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.

«Конфликт на Украине <…> выявил уязвимости M1 Abrams от противотанковых управляемых реактивных снарядов, вооруженных беспилотных летательных аппаратов, барражирующих суббоеприпасов, противотанковых мин», - указали в Армейском научном совете.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о прибытии в страну американских танков Abrams. Однако киевский режим не стал возлагать больших надежд на эту технику.