Армии Израиля будет нелегко победить ХАМАС, несмотря на численный перевес
Палестинское движение ХАМАС вновь обстреляло израильскую территорию. Его действия стали ответом на атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии «360» заявил, что ЦАХАЛ будет непросто победить, хотя у него есть численный перевес.
«Скорее всего, 200 представителей ЦАХАЛ попали в плен. Никто не говорил, что будет просто, несмотря на подавляющее преимущество армии Израиля. Призваны 360 тысяч резервистов. Есть воздушно-морские силы, которые еще не очень задействовали», - сказал он.
Дандыкин подчеркнул, что действия ХАМАС по отношению к мирным жителям Израиля - это «терроризм, который требует осуждения».
«ХАМАС приучился небольшими группами работать, делать рейды. Он знает территорию в секторе Газа и вдоль него, он более искусен в этих боях, нежели израильтяне», - добавил военный эксперт.
Он предупредил, что даже если Армии обороны Израиля удастся зачистить районы, то останется «территория под землей со всеми вытекающими последствиями».
«Это принесет огромные потери мирному населению с той и с другой стороны, в большей мере палестинскому», - резюмировал собеседник «360».
Ранее телеканал i24 со ссылкой на израильскую армию распространил информацию о том, что ХАМАС взял в плен почти 200 человек. Известно, что это палестинское движение 16 октября атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.