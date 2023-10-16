Армии Израиля будет нелегко победить ХАМАС, несмотря на численный перевес

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«Скорее всего, 200 представителей ЦАХАЛ попали в плен. Никто не говорил, что будет просто, несмотря на подавляющее преимущество армии Израиля. Призваны 360 тысяч резервистов. Есть воздушно-морские силы, которые еще не очень задействовали», - сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что действия ХАМАС по отношению к мирным жителям Израиля - это «терроризм, который требует осуждения».

«ХАМАС приучился небольшими группами работать, делать рейды. Он знает территорию в секторе Газа и вдоль него, он более искусен в этих боях, нежели израильтяне», - добавил военный эксперт.

Он предупредил, что даже если Армии обороны Израиля удастся зачистить районы, то останется «территория под землей со всеми вытекающими последствиями».

«Это принесет огромные потери мирному населению с той и с другой стороны, в большей мере палестинскому», - резюмировал собеседник «360».

Ранее телеканал i24 со ссылкой на израильскую армию распространил информацию о том, что ХАМАС взял в плен почти 200 человек. Известно, что это палестинское движение 16 октября атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.