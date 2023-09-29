Армению предупредили о рисках принятия Римского статута МУС

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«До армянских партнеров изначально довели позицию о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда эта структура выдала „ордер на арест“ высшего руководства России», - отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что российская сторона предложила компромиссный вариант по урегулированию этого вопроса, устраивающий обе стороны. Однако его не учли, вместо этого армянские власти приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута.

Тезис армянской стороны о том, что присоединение к МУС якобы никак не отразится на отношении стран, не соответствует действительности, резюмировали в внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что решение властей Армении присоединиться к Римскому статусу является враждебным по отношению к России.

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