Армению предупредили о рисках принятия Римского статута МУС
Принятие Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) будет иметь негативные последствия для отношений между Ереваном и Москвой. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«До армянских партнеров изначально довели позицию о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда эта структура выдала „ордер на арест“ высшего руководства России», - отметили в ведомстве.
В МИД напомнили, что российская сторона предложила компромиссный вариант по урегулированию этого вопроса, устраивающий обе стороны. Однако его не учли, вместо этого армянские власти приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута.
Тезис армянской стороны о том, что присоединение к МУС якобы никак не отразится на отношении стран, не соответствует действительности, резюмировали в внешнеполитическом ведомстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что решение властей Армении присоединиться к Римскому статусу является враждебным по отношению к России.
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