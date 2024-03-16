Армению предупредили о рисках антироссийской политики

«К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью - предупредить», - пояснила дипломат.

По словам Захаровой, Армения восприняла некоторые доводы России и даже предприняла определенные шаги. Армянские власти должны следовать собственным интересам, а не делать то, что решили за них на Западе, подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД назвали оскорбительными заявления руководства Армении об участии в ОДКБ.