Армению предупредили о последствиях принятия Римского статута

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Собеседники агентства напомнили, что изначально назвали неприемлемым решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

Власти соседней республики выступили со встречным соглашением, на которое Россия предложила альтернативный вариант. Его Армения учитывать не стала.

«В Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», - заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что надеются на адекватные силы в Национальном собрании республики, которые не станут утверждать токсичное для отношений между странами решение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратификация Римского статута позволит стране использовать все механизмы Международного уголовного суда , в том числе для обеспечения своей безопасности, а также привлечения Азербайджана к ответственности за события 2020 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение армянских властей враждебным по отношению к России. Он подчеркнул, что руководство республики прекрасно знает о выданных Международным уголовным судом ордерах на аресты президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявил, что ратификация Римского статута не приведет к аресту российского лидера при посещении республики. Подобные идеи он назвал «неразумными».

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