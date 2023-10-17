Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года
Власти Армении готовы подписать с Азербайджаном договор о мире до конца 2024 года. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, чьи слова привел ТАСС.
Глава правительства назвал главные принципы урегулирования конфликта. В их числе оказалось подтверждение территориальной целостности Армении. Последняя, в свою очередь, готова обеспечить безопасность азербайджанцев и грузов этой страны на своей территории.
«Подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», - подчеркнул Пашинян.
В начале октября премьер-министр Армении подписал декларацию о границах Азербайджана. Согласно документу, Карабах признают его частью.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта. Глава государства назвал это большим счастьем.