Армения запретила въезд российскому политологу Миграняну

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По данным организации, политолог Мигранян собирался посетить могилы родителей. Он прилетел в ереванский аэропорт Звартноц. Здесь ученого остановили пограничники. После проверки документов ему отказали во въезде в Армению - притом, что Мигранян родился в Ереване.

Никаких причин такого решения погранслужба Армении не предоставила.

Андраник Мигранян - профессор МГИМО, кандидат исторических наук. Он также занимает должность председателя Научного совета стран СНГ. В 2006 - 2010-х годах историк входил в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Власти Армении в 2022 году также запретили въезд в страну Маргарите Симоньян.