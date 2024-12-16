16 декабря 2024, 03:13

Армения запретила въезд российскому политологу Миграняну

Unsplash
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Армянские власти закрыли въезд в республику известному российскому политологу и историку Андранику Миграняну. Об этом сообщила пресс-служба Союза армян России в официальном Telegram-канале.

По данным организации, политолог Мигранян собирался посетить могилы родителей. Он прилетел в ереванский аэропорт Звартноц. Здесь ученого остановили пограничники. После проверки документов ему отказали во въезде в Армению - притом, что Мигранян родился в Ереване.

Никаких причин такого решения погранслужба Армении не предоставила.

Андраник Мигранян - профессор МГИМО, кандидат исторических наук. Он также занимает должность председателя Научного совета стран СНГ. В 2006 - 2010-х годах историк входил в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Власти Армении в 2022 году также запретили въезд в страну Маргарите Симоньян.

Армения Ученые СНГ
15 декабря 2024, 19:44
Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в Финляндии
Pxhere
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В четырех городах Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией. Об этом сообщило русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinlitto), которое организовало акцию.

«Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки», - обозначено в манифесте.

Акции протеста прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти, они согласованы с местными властями. По информации от организаторов, в столице в мероприятии приняли участие более сотни человек.

Среди прочих требований: прекращение закрытия школ и классов с преподаванием на русском языке; восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией; призыв к отказу от введения ограничений на покупку недвижимости для граждан России.

Ранее люди, которые планировали участвовать в протестах, говорили, что если дорога открыта для грузового транспорта, то она должна быть доступна и для людей. Они напомнили, что ровно год назад многие столкнулись с непростым выбором: либо отказаться от общения с близкими, живущими по ту сторону границы, либо тратить много времени, денег и сил на поездки.

Финляндия Россия Митинги
15 декабря 2024, 19:00
BMW после ухода с рынка запатентовал концепт-кар в России
Unsplash
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Немецкий автоконцерн BMW летом подал заявку на патент в России. Несмотря на уход из страны, компания зарегистрировала в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности один из концепт-каров, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, зарегистрированный автомобиль - концепт-кар Skytop, который в мае представляли на конкурсе Villa d’Este. Инженеры оснастили машину двигателем V8, за основу которого взяли модификацию M8 Competition. О возможности серийного выпуска автомобиля в BMW пока не заявляли.

Ранее Япония разрешила поставлять в Россию автомобили с «мягким» гибридом. Японское руководство уточнило «санкционные формулировки», благодаря чему россияне получили возможность покупать авто с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что смягчение запрета не поможет японским автомобилям конкурировать с китайскими. Решение властей Японии не является «первой ласточкой» в отмене антироссийских санкций, предупредил он.

Германия Машины BMW Экономика
15 декабря 2024, 17:58
Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке политической провокации
РИА «Новости»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена подготовить громкую политическую провокацию. Об этом в Telegram-канале сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Зурабишвили понимает, что власти республики не позволят сосуществования двух президентов - бывшего и официально избранного.

«Она после 29 декабря перестает быть президентом страны официально. Зурабишвили надеется, что попытки снять ее с незаконно занимаемого поста дадут протестам оппозиции новый импульс. По сути, Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию», - написал Пушков.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ранее объявил, что новым президентом страны избрали кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили.

При этом Зурабишвили неоднократно заявляла, что не уйдет с президентского поста, потому что считает прошедшие парламентские выборы в республике нелегитимными.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
15 декабря 2024, 15:14
Бывший министр экономики ФРГ раскрыл причину распада «Светофора»
Unsplash
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Правящая в Германии «светофорная» коалиция распалась из-за разногласий. Такое заявление в интервью Berliner Zeitung сделал бывший министр экономики Кристиан Линднер.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении государственного долга. Это привело к разладу в правительстве.

«В конце концов „Светофор“ сам себя заблокировал», - объяснил экс-министр.

Ранее Шольц назвал отставку Линднера необходимой. Во время этого выступления канцлер заявил об умении немецких властей обращаться с деньгами, чем вызвал бурный смех у депутатов.

Германия Экономика Олаф Шольц

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