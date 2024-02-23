Армения заморозила участие в ОДКБ

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«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», - пояснил Пашинян.

Ереван заморозил свое участие в договоре, отметил премьер и добавил, что «посмотрим, что будет дальше».

Пашинян обвинил власти Азербайджана в подготовке новой войны против Армении. Премьер заявил, что мирное сосуществование двух стран представляется маловероятным.