29 февраля 2024, 17:43

Армения задумалась о подаче заявки на вступление в ЕС

РИА «Новости»
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Высокий уровень демократии позволит Армении стать кандидатом на вступление в Евросоюз. С предложением рассмотреть такую возможность дальнейшего политического курса государства выступил спикер Национального собрания Ален Симонян, сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

Симонян подчеркнул, что при принятии окончательного решения необходимо учитывать факторы, которые обеспечат самый высокий уровень национальной безопасности.

«По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги», - заявил он.

Спикер парламента Армении в ходе выступления подчеркнул, что республика пока остается членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он не исключил, что в будущем страна выйдет из объединения.

В минувшую среду, 28 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что имел в виду под заморозкой участия республики в ОДКБ. Политик подчеркнул, что представители страны не принимают никакого участия в работе блока и не голосую при принятии решений.

Пашинян добавил, что такая ситуация сохранится до тех пор пока ОДКБ не определят свою зону ответственности по вопросу безопасности Армении. Премьер-министр добавил, что если страна не получит ответы на свои вопросы, то «заморозка из де-факто перейдет в де-юре».

Армения Евросоюз ОДКБ
29 февраля 2024, 17:05
Раскрыт план британского правительства после смерти короля Карла III
Global Look Press
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Действия правительства Великобритании в случае смерти монарха или его второй половины прописаны в специальных планах, которые отличаются только названиями. Ушедшую из жизни в сентябре 2022 года Елизавету II похоронили в рамках «Операции Лондонский мост», а план траурных церемоний ее отца, короля Георга VI назывался «Уголок Гайд-Парка». Газета Daily Express выяснила, что план похорон короля Великобритании Карла III называли «Менайский мост».

Подвесная переправа располагается между островом Англси и материковой частью Уэльса, а действующий монарх до престола много лет носил титул принца Уэльского, который получил в возрасте девяти лет.

В остальном план ничем не отличается от других. Первым о смерти короля узнают премьер-министр, который сообщит об этом остальным членам правительства. Только после этого информацию о событии передадут телерадиокомпании «Би-би-си», а после нее - другим СМИ.

В то же время принца Уильяма начнут готовить к коронации как первого наследника престола. На следующий день он выступит с обращением к нации и объявит о введении в стране государственного траура.

Ключевым событием в этот период станет перенос гроба с телом покойного монарха в Вестминстер-холл для панихиды и последующих похорон.

В начале февраля этого года стало известно, что королю Великобритании Карлу III врачи диагностировали рак предстательной железы. Злокачественную опухоль обнаружили во время плановой диспансеризации. Первое время король находился в Сандрингемском дворце в Норфолке, но после вернулся в Лондон для продолжения лечения.

Великобритания Королевская семья Британии Карл III
29 февраля 2024, 15:08
Президент Палестины прилетит в Москву
РИА «Новости»
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После завершения президентских выборов в России лидер Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву. Глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед сообщил об этом РИА «Новости».

«Визит состоится после президентских выборов в России. Было приглашение посетить до, однако президент Аббас предложил президенту [Владимиру] Путину отложить визит до периода после завершения выборов», - сказал он.

Визит Махмуда Аббаса мог состояться в ноябре 2023 года, администрация сообщала о подготовке. Поездку отложили из-за обострения конфликта с Израилем.

Россия важна для Палестины, заявил директор политического департамента Организации освобождения государства Анвар Абдулхади. Он назвал страну опорой и сторонницей в борьбе палестинского народа и выразил сожаление о том, что ее не призвали посредничать при разрешении палестино-израильского конфликта.

Дипломатия Международные отношения Россия Палестина
29 февраля 2024, 14:50
Охвативший Техас пожар перекинулся на Оклахому
Unsplash
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Мощный пожар охватил американский штат Техас. Площадь возгорания составила 344 тысячи гектаров земли. Огонь перекинулся на соседнюю Оклахому. Об этом сообщил телеканал CNN.

Пожар продолжает уничтожать лесные угодья штата из-за засушливой и ветреной погоды. Только за день он охватил более 140 тысяч гектаров. В 60 округах Техаса ввели режим ЧС. Спасатели до сих пор не смогли локализовать возгорание.

Ранее такой крупный пожар бушевал в 2006 году. Тогда огонь распространился на 360 тысяч гектаров. Власти не привели информацию о жертвах среди населения. Ущерб от разгула стихии тоже еще не подсчитали.

США Катастрофы Пожары
29 февраля 2024, 14:44
Экономика России в 2023 году росла быстрее мировой — Путин
РИА «Новости»
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Экономику России в прошлом году показала темпы роста выше мировых и опередила страны «Большой семерки». Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«Наша экономика в прошлом году росла темпами выше мировой. По данному показателю мы опередили не только ведущие государства Евросоюза, но страны из так называемой G7», - отметил он.

Путин выразил уверенность, что в ближайшей перспективе Россия войдет в число четверки самых крупных экономик мира.

«Рост экономики страны должен конвертироваться в рост доходов населения», - добавил президент.

Ранее Путин заявил, что создание крепкого миропорядка невозможно без суверенной и сильной России. Он призвал сформировать контур неделимой и равный контур безопасности Евразии, а также сообщил о готовности вести предметный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Россия Владимир Путин Экономика Послание Путина Федеральному собранию 2024

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