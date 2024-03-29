«Армения всегда шла по пути ЕС». Спикер парламента объяснил заморозку членства в ОДКБ

«На самом деле, Армения всегда шла по этому пути, пока ее <…> не втянули в другую систему. <…> Армения является носителем европейской демократической системы», - сказал он.

Ален Симонян назвал получение статуса кандидата на членство в ЕС самым желательным и призвал провести реформы для того, чтобы соответствовать европейским стандартам. Он объявил, что республика впервые примет участие в собрании глав парламентов стран ЕС, которое пройдет в середине апреля в Испании.

По словам спикера парламента, Армения заморозила членство в ОДКБ до тех пор, пока не поймет, существовала ли эта организация и не ушла ли из региона. Ален Симонян обвинил Россию в том, что она оставила союзника в самый сложный период.

Армению планировали включить в Союзное государство России и Белоруссии, заявил спикер парламента в феврале. По его словам, этого не случилось благодаря выборам 2021 года.