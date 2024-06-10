10 июня 2024, 11:06

Армения уже погашала прежние задолженности по взносам в ОДКБ — МИД

РИА «Новости»
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Финансовые обязательства Армении в ОДКБ сохранятся, несмотря на публичное заявление о приостановке членства. Страна и раньше задерживала взносы, но погашала долг, сообщил РИА «Новости» представитель МИД России.

«Задолженности по выплатам в бюджет организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее. <…> Тогда проблемы <…> решались за счет имеющихся резервов в рабочем порядке, а „должники“ в дальнейшем погашали свои задолженности», - сказал он.

В 2024 году Армению обязали уплатить 53,22 миллиона рублей в бюджет ОДКБ. Собеседник агентства заявил, что, согласно уставу, за страной сохранят ее финансовые обязательства, независимо от желания приостановить свое членство. Представитель МИД заявил, что такова стандартная практика международных организаций.

Секретариат ОДКБ заявил, что не получил уведомлений о приостановке членства Армении. Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян предупредила, что республика не присоединится к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года о бюджете на 2024 год.

Армения Дипломатия Международные отношения Деньги ОДКБ
10 июня 2024, 10:07
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца
Global Look Press
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Поражение на общеевропейских парламентских выборах главы Франции Эммануэля Макрона и главы Германии Олафа Шольца показывает их несостоятельность как политиков. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

Это результат многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей. Ни на что другое они не могли рассчитывать, выполняя команды из США и отказавшись от суверенитета.

«Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту», - написала она.

Ранее Макрон выступил с обращением к нации, в котором объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента. Причиной стало поражение его партии на выборах в Европарламент.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал отправить президента Франции в отставку. На выборах в Европарламент победу одержала Европейская народная партия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Германия США Эммануэль Макрон Европарламент Франция Выборы
10 июня 2024, 08:59
Йеменские хуситы обстреляли ракетами два корабля в Аденском заливе
Unsplash
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Боевики йеменского движения «Ансар Алла» за последние сутки ударили ракетами по двум грузовым кораблям в Аденском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

Атаке подверглись швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуда Norderney. Корабли получили повреждения, но продолжили идти по курсу.

В Tavvishi хуситы запустили две ракеты, одну из них сбили. В судно Norderney попали два снаряда. Американское командование отметило, что в Аденском заливе военные перехватили БПЛА и ликвидировали две крылатые ракеты и одну ракетную пусковую установку.

Ранее йеменские хуситы атаковали в Красном море два эсминца США и балкер Cyclades. По данным агентства Reuters , боевики также обстреляли ракетами контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. Перед этим американские военнослужащие сбили над Красным морем пять дронов хуситов.

США Ракеты Военные Корабли Боевики
10 июня 2024, 08:44
Стало известно условие заключения оборонного соглашения США и Саудовской Аравии
Global Look Press
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Будущее оборонного соглашения США и Саудовской Аравии будет зависеть от прекращения войны в секторе Газа. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников.

«Успех дипломатических усилий зависит от приверженности Израиля созданию отдельного палестинского государства и, что более важно, от прекращения войны в Газе», - указали авторы материла.

Однако последнее маловероятно, ведь переговоры о прекращении огня и освобождении заложников пока безрезультатны. Тем не менее Белый дом пытается продолжить «широкие региональные дипломатические усилия».

США с помощью Египта и Катара поставили ХАМАС ультиматум. Если организация не пойдет на сотрудничество и откажется от сделки с Израилем о прекращении огня, против нее введут рестрикции.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны». Тысячи людей, в том числе детей, погибли и получили ранения.

Ранее в Израиле опубликовали видео с издевательствами боевиков ХАМАС над заложницами. Девушки были избиты и замучены. До этого израильская армия обнаружили в секторе Газа останки троих заложников.

США Израиль Саудовская Аравия Войны Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
10 июня 2024, 08:13
МИД предупредил о необходимости корректировки бюджета из-за Армении
РИА «Новости»
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Армянское руководство отказалось внести начисленный взнос в ОДКБ, поэтому организации придется скорректировать бюджет на текущий год. Об этом РИА «Новости» заявили в российском МИД.

По информации дипломатического ведомства, ОДКБ сейчас занимается проработкой связанных с бюджетом вопросов. В МИД также подчеркнули, что перераспределение взносов пока не обсуждается. Дипломаты рассказали, что бюджет будет корректироваться за счет отзыва Арменией сотрудников в соответствующих структурах.

«По каким-то параметрам Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть», - добавили в МИД.

В ведомстве также констатировали, что ОДКБ продолжит работать в штатном режиме.

Ранее Армения отказалась присоединяться к финансированию бюджета организации. Премьер-министр республики Никол Пашинян сообщал, что страна заморозила свое участие в этой структуре.

Армения Россия МИД РФ ОДКБ

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