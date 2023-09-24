Армения сообщила о готовности принять всех соотечественников из Карабаха

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«Если усилия не дадут конкретных результатов, наше правительство с любовью примет наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха», - подчеркнул Пашинян.

При этом Азербайджан уже создал рабочую группу по решению всех вопросов, возникающих в связи с присоединением Нагорного Карабаха. Советник азербайджанского лидера по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что шансы на мир между Азербайджаном и Арменией значительно выросли, и Карабах уже перестал быть «самой милитаризованной зоной в мире».

Налаживанию мирной жизни в Карабахе будет всячески способствовать Россия, отметил глава МИД Сергей Лавров. Сейчас в расположении российских миротворцев остаются свыше 800 мирных жителей, в том числе более 400 несовершеннолетних. Людей разместили в безопасных местах, нуждающимся также оказали медпомощь.