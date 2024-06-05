Армения сократила дипконтакты с Россией

«С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. <…> Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств», - сказал он.

Галузин сообщил, что Армению не заинтересовало предложение России разработать очередной план межмидовских консультаций. Военно-техническое сотрудничество, по его словам, тоже сократилось. Замминистра объяснил такое охлаждение влиянием Запада. Россия, по его словам, открыта к диалогу.

В начале мая на полях Высшего экономического совета прошли переговоры на высшем уровне, между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили рекордный товарооборот республики с ЕАЭС и дальнейшее сотрудничество.