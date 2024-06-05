05 июня 2024, 07:11

Армения сократила дипконтакты с Россией

РИА «Новости»
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Под влиянием Запада власти Армении сократили взаимодействие с Россией по линии министерств иностранных дел и обороны. Замглавы российского МИД Михаил Галузин. заявил об этом ТАСС.

«С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. <…> Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств», - сказал он.

Галузин сообщил, что Армению не заинтересовало предложение России разработать очередной план межмидовских консультаций. Военно-техническое сотрудничество, по его словам, тоже сократилось. Замминистра объяснил такое охлаждение влиянием Запада. Россия, по его словам, открыта к диалогу.

В начале мая на полях Высшего экономического совета прошли переговоры на высшем уровне, между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили рекордный товарооборот республики с ЕАЭС и дальнейшее сотрудничество.

Армения Дипломатия Международные отношения Россия МИД РФ
05 июня 2024, 06:49
На Кипре устроили расследование по отелю-казино Зеленского
Unsplash
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Власти Кипра устроили проверку из-за слухов о том, что президент Украины Владимир Зеленский выкупил отель-казино на окраине Кирении. Президент Никос Христодулидис заявил, что информация пока не подтвердилась, сообщила газета Cyprus Mail.

«Когда расследование завершат, мы сможем сказать больше, но на данный момент я могу вам сказать, что по состоянию на пять минут назад мне сообщили, что ничего подобного не происходит. Посмотрим позже», - сказал он.

Христодулидис заявил, что проверку организовали с привлечением других стран. Поводом стали заявления нескольких кипрско-греческих сайтов о том, что связанная с Зеленским компания Film Heritage Inc выкупила у группы Oscar отель Vuni Palace в Каракуми, на окраине Кирении.

Последнюю основал киприот-турок Эрдем Оскар, который умер в январе. Представитель его компании заявил, что отель не продавали, а украинский президент не числился среди акционеров.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский в течение нескольких лет выводил деньги за рубеж, чтобы обеспечить себе побег. По его информации, Великобритания дала политику определенные гарантии.

Владимир Зеленский Кипр Отели Бизнес
05 июня 2024, 05:15
В США мужчина бросил престижную работу ради создания музея кала
Freepik
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Американец уволился с престижной работы, чтобы воплотить в жизнь свою мечту об открытии музея кала. Об этом он рассказал в интервью сайту Книги рекордов Гиннесса.

Джордж Френдсен является владельцем крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов общей численностью восемь тысяч экземпляров, в которую входят даже фекалии динозавров. Посетители уже могут с ней ознакомиться.

Френдсен открыл музей Poozeum в городе Уильямс, штат Аризона, когда количество окаменелых экскрементов насчитывало только 1277 образцов. В Книгу рекордов Гиннесса обладатель уникальных копролитов попал в 2016 году.

Мужчина признался, что еще в детстве увлекался раскопками. Копролиты он впервые увидел в возрасте 18 лет во время посещения магазина камней и окаменелостей в штате Юта.

По его словам, ископаемые фекалии важны потому, что помогают выяснить, как питались и как себя вели древние существа. Это своего рода «капсулы времени». Ради своей мечты он бросил высокооплачиваемую работу в медицинской компании.

Ранее сообщили, что 6 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2024 пройдет выставка «Национальные бренды БРИКС» , посвященная разнообразию и потенциалу традиционных духовных и культурных ценностей стран организации.

США Музеи
05 июня 2024, 04:49
Сын американского миллионера тайно снимал секс-видео своих гостей
Freepik
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В США суд присяжных признал виновным 28-летнего Митчелла Васека — сына миллионера Дона Васека, основателя сети магазинов и АЗС Buc-ee’s. Мужчину обвинили в тайной съемке интимной жизни его гостей, сообщило издание USA Today.

В США суд присяжных признал виновным 28-летнего Митчелла Васека - сына миллионера Дона Васека, основателя сети магазинов и АЗС Buc-ee’s. Мужчину обвинили в тайной съемке интимной жизни его гостей, сообщило издание USA Today.

По данным журналистов, Васек закупил более 10 шпионских камер и другого оборудования для слежки. Их он установил в туалетах и ванных комнатах своих домов. Без ведома гостей вуайерист снимал, как они ходят в туалет, принимают душ или занимаются сексом. Это открылось случайно: одна из гостей Васека заметила объектив камеры внутри зарядочного порта в ванной комнате.

Осенью 2023 года Васека арестовали по обвинению в видеослежке за 13 потерпевшими. Ему грозит до двух лет лишения свободы за каждый пункт обвинения. Всего в обвинительном заключении насчитали 28 случаев незаконной съемки.

Ранее американский вуайерист попался на взорвавшейся камере. Мужчина прикрепил гаджет к ботинкам, чтобы «заглядывать» женщинам под юбки. Но видеокамера взорвалась и повредила ему ногу.

США Суд Видео Мужчины
05 июня 2024, 04:00
На Украине обеспокоились реакцией Китая на хамство Зеленского
РИА «Новости»
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На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо», что КНР может заблокировать экспорт продукции.

На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо» , что КНР может заблокировать экспорт продукции.

Украинский лидер обвинил китайские власти в желании сорвать конференцию в Швейцарии, прокомментировав таким образом отказ КНР от участия в саммите.

«Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов», - заявил Луценко.

По его словам, Зеленский умудрился нахамить не только США, но и Китаю, проигнорировав тот факт, что он планирует привлечь для участия в швейцарском саммите сателлитов этих двух супердержав.

Китай же отказался от участия в мероприятии из-за расхождения своих требований с его повесткой.

Ранее в США назвали цели саммита по Украине, одной из которых является вовлечение в будущие переговоры России.

Киев

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