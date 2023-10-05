Армения сама признала Карабах частью Азербайджана — Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Армения самостоятельно признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Глава государства сказал об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер напомнил, что в Праге осенью 2022 года собрались лидеры Армении и Азербайджана и подписали заявление. Из документа следует, что Карабах признан частью Азербайджанской Республики.
По словам Путина, армянская сторона подчеркнула, что признает суверенитет Азербайджана в границах Азербайджанской ССР.
В сентябре Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев договорились об активизации переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны также обсудили подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном.