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Российский лидер напомнил, что в Праге осенью 2022 года собрались лидеры Армении и Азербайджана и подписали заявление. Из документа следует, что Карабах признан частью Азербайджанской Республики.

По словам Путина, армянская сторона подчеркнула, что признает суверенитет Азербайджана в границах Азербайджанской ССР.

В сентябре Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев договорились об активизации переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны также обсудили подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном.