Армения ратифицировала положения о делимитации границы с Азербайджаном

Присутствовавшие на заседании депутаты единогласно поддержали идею. Оппозиционные фракции отказались в нем участвовать.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал предложение Армении подписать мирный договор только по согласованным пунктам, а остальные спорные моменты решить потом. Он назвал все пункты соглашения равноценными и неделимыми.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что Запад пытается склонить Армению к затягиванию переговоров с Азербайджаном. По его словам, американцы и европейцы не заинтересованы в том, чтобы в Закавказье установился мир.