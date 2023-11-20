Армения призвала снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи республике

Совет коллективной безопасности призвал доработать решение по помощи Армении. Однако власти страны не заинтересовались данным документом.

«Хотя все остальные союзники поддержали это решение, [Армения] не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», - рассказал Тасмагамбетов.

В среду, 22 ноября, в Минске пройдет заседание советов глав Минобороны, МИД и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. На следующий день запланирован сам саммит. Премьер Армении Никол Пашинян решил не принимать участия в мероприятиях.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Армении, что попытка усидеть на двух стульях не обернется удачей. По ее словам, власти республики хотят сохранить выгоду от участия в ЕАЭС, при этом недружественно действуя против РФ.