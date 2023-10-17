Армения призвала Азербайджан признать ее территориальную целостность
Армения ждет от Азербайджана публичного признания ее территориальной целостности на площади 29,8 тысячи квадратных километров. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова привел ТАСС.
Кроме того, Армения ожидает, что Азербайджан согласится начать делимитацию границ на основании последних карт Генштаба ВС СССР.
Помимо этого, Пашинян подтвердил, что его страна готова подписать мирный договор с Азербайджаном уже до конца 2023 года. Армянский премьер назвал подтверждение территориальной целостности страны одним из главных принципов, на которых должно основываться урегулирование конфликта. Армения при этом готова обеспечить безопасность азербайджанцев на своей территории, добавил Никол Пашинян.
Согласно декларации о границах Азербайджана , подписанной премьер-министром Армении в начале октября, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика признается частью Азербайджана.