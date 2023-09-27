Армения приняла более 53 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха

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Это почти половина от общего числа жителей непризнанного региона до последнего обострения.

«Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 53 629 [человек], въехало 10 985 транспортных средств», - сказала Багдасарян.

Пресс-секретарь главы правительства Армении добавила, что в республику доставили 349 раненых и доставили тела 129 погибших.

Армяне Нагорного Карабаха начали массово покидать территорию непризнанного региона после проведения войсками Азербайджана антитеррористических мероприятий. Они начались 19 сентября и закончились через сутки. Условием перемирия стало разоружение и роспуск армянских формирований.

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Количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению превысило 53 тысячи человек. Как сообщило РИА «Новости» , такие данные привела пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян.