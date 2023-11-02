Армения предложила России способ обойти требования Римского статута

Армянский политик рассказал, что такой вариант предлагали российской стороне за несколько месяцев до ратификации Римского статута, чтобы она не могла повлиять на отношения между государствами.

«Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», - сказал он.

Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда на заседании 3 октября. Но это не является недружественным актом против России и ее президента, отмечал ранее Аршакян. Он добавил, что напряженность в отношениях России и Армении удастся прояснить и преодолеть.

Однако в Кремле на ратификацию отреагировали иначе, оценив решение как «чрезвычайно враждебное». Принятие документа будет иметь негативные последствия для отношений между Ереваном и Москвой, предупредили в МИД РФ. Российская сторона предлагала компромиссный вариант, но его не учли.